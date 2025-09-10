В Подмосковье с января провели почти 164,5 тыс. исследований молочной продукции
В Подмосковье за период с января по август отобрали 31,7 тыс. проб молочной продукции и провели почти 164,5 тыс. исследований. Об их результатах рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Проверка качества продуктов животного и растительного происхождения в Подмосковье проводится на регулярной основе. Исследования продукции проводят ветеринарно-санитарные специалисты Минсельхоза региона.
Качество молочной продукции оценивают по уровню кислотности и органолептическим свойствам, наличию посторонних частиц и загрязнений, содержанию жира и белка.
По итогам исследований с реализации сняли 271 кг молочной продукции ненадлежащего качества.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в области начали строить новый животноводческий комплекс.