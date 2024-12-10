В Подмосковье с января устранили самовольное занятие более чем на четырех тысячах участков

В регионе с января текущего года было устранено самовольное занятие на 4,1 тысячи земельных участков. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Как отметили в ведомстве, всего в текущем году в план по устранению самозахвата на землях неразграниченной собственности включили свыше 4,9 тысячи участков. Таким образом, план выполнен почти на 85%.

Лидерами в этой работе стали Богородский округ, Орехово-Зуево и Подольск. В этих муниципалитетах самозахват устранили на 238, 157 и 152 участках соответственно.

С января в муниципальные бюджеты в результате перераспределения земли поступило 197 миллионов рублей.