В Подмосковье с января выявили более 310 нарушителей правил перехода через железную дорогу

В Подмосковье с начала года было зафиксировано свыше 310 нарушений правил перехода через железнодорожные пути. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Выявлять нарушителей помогают камеры видеонаблюдения. Сейчас у станций и пешеходных переходов работает около 170 устройств, которые оснащены функцией распознавания лиц. Больше всего камер работает в Одинцово, Раменском и Пушкино.

С января на железной дороге региона произошло свыше 130 смертельных случаев, в том числе 47 на пешеходных переходах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании ИИ в работе по обеспечению безопасности на железнодорожных объектах.