В Подмосковье с января зарегистрировали почти 86 тысяч объектов недвижимости

В Подмосковье за одиннадцать месяцев зарегистрировали и вовлекли в налоговый оборот почти 86 тысяч объектов недвижимости, передает Министерство имущественных отношений Московской области.

В ведомстве отметили, что этот показатель практически на пять тысяч объектов превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Больше всего объектов с начала года зарегистрировали в Одинцово, Павловском Посаде, Зарайске и Долгопрудном.

В число зарегистрированных объектов вошли более 67 тысяч частных домов, общая площадь которых составила почти девять с половиной миллионов квадратных метров.

В Подмосковье незарегистрированные объекты недвижимости выявляют специалисты земельно-имущественной сферы. Они связывают кадастровый номер земли с имеющимися на ней постройками. Если на карте контуры постройки есть, а кадастрового номера нет, то собственника уведомляют о необходимости зарегистрировать объект.