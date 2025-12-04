В Подмосковье с начала 2025 года больницы ввели в работу более 100 рентген-аппаратов и флюорографов

В Подмосковье с января этого года медучреждения ввели в работу свыше 100 современных рентген-аппаратов и флюорографов. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

«С начала года в Подмосковье ввели в работу 90 рентгеновских аппаратов и 14 флюорографов на сумму более 2,1 млрд руб.», — сказал зампред правительства региона — глава Минздрава области Максим Забелин.

Одни из последних введенных в работу аппаратов — это техника в Одинцовской областной больнице. Так, в Звенигородской поликлинике запустили новый флюорограф, а в детской поликлинике на улице Чистяковой в тестовом режиме ввели рентген-аппарат.

В целом больница с января ввела в работу 10 единиц нового оборудования. Это семь рентген-аппаратов и по одному маммографу, флюорографу и КТ-аппарату.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области начало работать новое родильное отделение — в центре «Лапино-4».