В Подмосковье с начала 2025 года отремонтировали более 19 тыс. скамеек
Свыше 19 тыс. скамеек отремонтировали в Подмосковье с января
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье с начала текущего года было отремонтировано свыше 19 тыс. скамеек. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Наибольшее число таких объектов отремонтировали в Серпухове, Луховицах и Пушкино — почти 1,4 тыс., свыше 1,3 тыс. и 916 лавочек соответственно.
Как отметили в ведомстве, ремонт и покраску подобных объектов проводят сотрудники коммунальных служб под контролем инспекторов Министерства чистоты региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все ресурсоснабжающие организации региона должны работать в соответствии с новым стандартом.