В Подмосковье с начала 2025 года техобслуживание газового оборудования провели в 20 тыс. домов

В Подмосковье с начала текущего года техобслуживание газового оборудования провели в 20 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Работы проводят специалисты «Мособлгаза». В их рамках они проверяют герметичность соединений и отключающих устройств, регулируют процесс сжигания газа на всех режимах работы, проверяют давление газа.

С января представители предприятия проверили состояние оборудования в 980 тыс. квартир. За каждым домом закреплен свой специалист. Также с января в регионе было организовано более 1,1 тыс. встреч с жителями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом стандарте работы для ресурсоснабжающих организаций региона.