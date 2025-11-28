В Подмосковье с начала 2025 года ввели в работу 89 новых рентген-аппаратов

В Подмосковье с начала этого года были введены в работу 89 новых аппаратов для рентген-диагностики. На их закупку было выделено свыше 2 млрд рублей, передает Министерство здравоохранения Московской области.

В числе недавно запущенного в работу оборудования — две единицы техники, которые передали Красногорской и Волоколамской больницам.

В больнице Волоколамска новая техника была установлена в Осташевском филиале, в больнице Красногорска аппарат заработал в поликлинике № 6.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в медицинском центре «Лапино-4».