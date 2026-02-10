Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В Подмосковье с начала 2026 года из округов вывезли более 3,5 млн кубометров снега. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Большую часть снега, убранного с территорий дворов и улиц региона, вывозят на специальные площадки. Они служат для временного хранения и последующего естественного таяния снега.

Всего в области организованы 264 такие снегосвалки. Больше всего площадок открыто в Орехово-Зуево и Рузе — 28 и 17 соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уборке снега в области после циклона.