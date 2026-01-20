В Подмосковье с начала 2026 года на номер 112 поступило более 580 тыс. звонков
Почти 600 тыс. звонков приняли операторы Системы-112 Подмосковья в 2026 году
Фото: [Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112]
В Системе-112 Подмосковья рассказали о ходе работы в наступившем году. Всего с начала января в службу поступило свыше 580 тыс. звонков.
Большинство звонков были адресованы службе скорой медпомощи — более 170 тыс. Правоохранительным органам было адресовано порядка 64 тыс. звонков.
Система-112 охватывает более 500 объектов. В ее составе — свыше 900 автоматизированных рабочих мест. Число сотрудников превышает 3,8 тыс. человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно растет численность населения.