В Подмосковье с начала 2026 года отремонтировали почтовые ящики более чем в 100 подъездах. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

К примеру, работы провели на Октябрьской улице, 2/8 в Долгопрудном, на Почтовой улице 4к1 в Кучино Балашихи, на Южной улице, 12, в Люберцах.

«Если требуется ремонт или замена ящика — обращайтесь в свою управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО», — напомнили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026–2028 годах в регионе капитально отремонтируют более 5,3 тыс. МКД.