В Подмосковье с начала 2026 года прошло более 170 аукционов по земельно-имущественным торгам

В Подмосковье с начала 2026 года прошло 172 аукциона по земельно-имущественным торгам. Об этом рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области.

Аукционы стартовали 12 января. В общей сложности в них приняли участие свыше 400 человек. На один лот в среднем претендовали около четырех человек.

Некоторые лоты отличались повышенным спросом. В их число вошел участок под ведение садоводства в Щелково на продажу. За него боролись девять человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области начался прием заявок на участие в программе соципотеки.