В Подмосковье с начала 2026 года участки под строительство домов получили 19 врачей

В Подмосковье с начала 2026 года земельные участки под строительство домов получили 19 врачей. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Врачи, обеспеченные землей в январе и феврале, работают в медучреждениях 14 округов. Больше всего участков выделили в Чехове — там землю получили три врача.

Всего по программе «Земля врачам» в регионе участками обеспечили более 2,6 тыс. медиков. Наибольшее число участков предоставили в Богородском округе, Пушкино и Раменском — 215, 202 и 196 соответственно.

