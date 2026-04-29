В Подмосковье с начала 2026 года высокотехнологичную медпомощь получили 12 тыс. человек

В Подмосковье с начала 2026 года высокотехнологичную медицинскую помощь получили 12 тыс. человек. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Речь идет о сложнейших, уникальных методах лечения, которые требуют ювелирной работы хирургов, применения роботизированных комплексов, дорогостоящих материалов и новейших научных разработок», — напомнил он.

По его словам, по итогам 2025 года такую помощь в регионе получили более 51 тыс. человек. В этом году на оказание таких услуг выделили свыше 13,5 млрд рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников службы скорой медпомощи региона с профессиональным праздником и поблагодарил их за труд.