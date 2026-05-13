Государственные музеи Московской области присоединятся к «Ночи музеев»

16 мая подмосковные музеи распахнут свои двери для гостей в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году ее тема — «Родное» — гармонично перекликается с проведением в России Года единства народов. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Учреждения культуры Московской области подготовили насыщенную и разнообразную программу: посетителей ждут необычные экскурсии, творческие мастер‐классы, интерактивные программы, познавательные лекции, музыкальные выступления и множество других ярких событий.

Так, в Зарайске, в Коломенско‐Зарайском музее‐заповеднике, можно будет поучаствовать в оригинальных мастерских: создать кулинарные миниатюры и познакомиться с эстетикой Серебряного века через образ балерины. Увлекательные лекции раскроют особенности родильных и венчальных обрядов в Рязанской губернии XIX века, а также познакомят с миром нумизматики. Особого внимания заслуживает авторская лекция от директора музея Кирилла Кондратьева. Дополнят впечатление интерактивная программа «Следы невиданных существ» и площадка, воссоздающая быт стрельца XVII века. Для самых юных посетителей организуют показ советских мультфильмов, а взрослые смогут насладиться музыкой.

Атмосферу таинственности подарит усадьба Боблово (Клин) с интерактивной экскурсией «Спиритический сеанс». При мягком свете свечей гости перенесутся в XIX век и узнают любопытные подробности о взглядах Д.И. Менделеева на спиритизм. А в усадьбе Тараканово зрителей увлечет моноспектакль «Экклезиаст», который представят в стенах библиотеки С.С. Лесневского.

Одинцовский музей‐заповедник А.С. Пушкина приглашает на многогранную программу. Гости смогут прогуляться по живописной усадьбе Вяземы, послушать концерты учащихся Большевяземской школы искусств и Московского военно‐музыкального училища им. генерал‐лейтенанта В.М. Халилова. Особый шарм придадут экскурсии при свечах по дворцовым залам и парку. Старший научный сотрудник музея М.С. Гладилин представит авторскую программу «Неспешные чтения под бельведером», а ночные экскурсии по дворцу дополнит спектакль «Образы любви и вдохновения у А.С. Пушкина».

