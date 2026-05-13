Предприниматели Подмосковья с начала года около 6 тыс. раз воспользовались онлайн-сервисом для бизнеса

Подмосковные предприниматели с начала 2026 года около 6 тыс. раз воспользовались комплексным онлайн-сервисом для бизнеса. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис доступен на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнесу» — «Прочее» — «Услуги» — «Контрольно-надзорная деятельность». Он объединяет 47 видов надзора.

Доступно более 6 тыс. форм документов для предпринимателей и контрольно-надзорных органов, которые можно подать в электронном виде. Также предприниматели могут в онлайн-формате получать консультации, подавать заявки на профилактические визиты и проводить самообследование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по переводу муниципальных соцуслуг в цифру.