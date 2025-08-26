В Подмосковье с начала года 14 храмов получили землю для религиозных целей

В Подмосковье с начала года 14 храмов Московского Патриархата РПЦ получили землю в безвозмездное пользование для религиозных целей. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Всего было выделено 15 участков земли, площадь которых составляет от 400 до 3,3 тыс. кв. м. Земля предоставлена в 12 округах.

Участки передаются для строительства новых храмов, воскресных школ и других объектов религиозного назначения. После строительства религиозные организации смогут оформить землю в собственность.

К примеру, в Клину Православный приход Преображенского Храма села Спас-Заулок получил участок в деревне Минино. Его площадь составляет 400 кв. м. На нем построят часовню.

