В Подмосковье с начала года бесплатные участки или выплаты получили более 1,8 тыс. многодетных семей. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Так, за восемь месяцев 690 семей из 39 округов выбрали земельные участки. Еще более 1,1 тыс. предпочли денежный эквивалент, чтобы самостоятельно распорядиться средствами для улучшения жилищных условий.

Больше всего участков с января предоставили семьям в Одинцове — 86, Подольске — 80, Орехово-Зуеве — 64.

Всего земельные участки в регионе получили 39,7 тыс. семей. Еще свыше 8,4 тыс. семей оформили денежные выплаты.

Сейчас сформирован земельный фонд для передачи семьям 3,2 тыс. участков. Еще более 1,7 тыс. участков находятся на стадии формирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возможности перевода одноэтажных домов в категорию ИЖС.