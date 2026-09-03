Дым лесных пожаров повреждает клетки мозга: ученые нашли механизм, связывающий смог с болезнями Альцгеймера и Паркинсона

Дым от лесных пожаров способен запускать в мозге воспалительные процессы, повреждающие клетки и потенциально ведущие к нейродегенеративным заболеваниям, таким как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в журнале NeuroToxicology.

Ученые сфокусировались на воздействии мельчайших частиц дыма на астроциты — клетки, отвечающие за поддержку и защиту нейронов. Эксперименты показали, что эти частицы повреждают ДНК астроцитов и активируют белок STING, который является частью врожденной иммунной системы организма. В норме STING помогает бороться с инфекциями, но в данном случае его включение привело к нежелательным последствиям: астроциты начали выделять провоспалительные молекулы, которые в итоге атаковали и повреждали соседние нервные клетки.

Когда же ученые в доклинической модели заблокировали активность белка STING, воспалительная реакция значительно ослабла, а нейроны оказались лучше защищены от гибели. Это открытие предлагает биологическое объяснение ранее установленной статистической связи между длительным воздействием дыма от лесных пожаров и повышенным риском когнитивных нарушений и нейродегенеративных патологий. Авторы работы подчеркивают, что речь идет не о прямом воздействии на нейроны, а об опосредованном механизме через астроциты, что открывает новые мишени для потенциальной терапии.

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