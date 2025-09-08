В Подмосковье с начала года демонтировали более 2,2 тыс. нелегальных киосков
В Подмосковье с начала года провели демонтаж более 2,2 тыс. нелегальных нестационарных торговых объектов. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Больше всего объектов демонтировали в Люберцах, Красногорске и Одинцово — 114, 112 и 110 соответственно.
По итогам августа в регионе снесли 376 павильонов, а за первую сентября — 113.
В целом до конца текущего года в области планируют снести около 3,6 тыс. незаконно установленных киосков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что с 2018 года в области выявили почти 12 тыс. недостроев.