В Подмосковье с начала года демонтировали более 2,2 тыс. нелегальных киосков

В Подмосковье с начала года провели демонтаж более 2,2 тыс. нелегальных нестационарных торговых объектов. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Больше всего объектов демонтировали в Люберцах, Красногорске и Одинцово — 114, 112 и 110 соответственно.

По итогам августа в регионе снесли 376 павильонов, а за первую сентября — 113.

В целом до конца текущего года в области планируют снести около 3,6 тыс. незаконно установленных киосков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что с 2018 года в области выявили почти 12 тыс. недостроев.