Меркурий засыхает как сухофрукт: исследование изменило представление ученых о планете

Ближайшая к Солнцу планета могла уменьшиться за время своего существования значительно сильнее, чем считалось ранее. К такому выводу пришли планетологи Немецкого аэрокосмического центра (DLR), уточнив параметры глобальной усадки небесного тела. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Исследователи Гаку Нисияма и Никола Тоси сопоставили карты рельефа и шероховатости поверхности, полученные зондом MESSENGER (работал на орбите в 2011–2015 годах). Выяснилось, что из-за остывания недр диаметр Меркурия сократился почти на 19 км, а степень сжатия оказалась на 10–30% выше прошлых расчетов. Часть геологических следов этого процесса долгое время оставалась скрытой под породами от ударов астероидов.

Новые параметры указывают, что металлическое ядро планеты может быть крупнее прежних оценок и содержать меньше легких примесей. Насколько верны эти расчеты, предстоит проверить европейско-японской миссии BepiColombo с помощью лазерного высотомера.

Впрочем, научное сообщество призывает не искать здесь громких сенсаций. Профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии физфака МГУ Анатолий Засов отмечает, что открытие носит исключительно теоретический характер и отражает процессы, растянутые на миллиарды лет. Подобную оценку дает и планетолог Вашингтонского университета Пол Бирн: ценность работы заключается в совершенствовании методов дистанционного анализа, а не в ревизии законов физики.