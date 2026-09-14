Найдено простое занятие, которое может победить депрессию

Силовые тренировки могут стать неожиданным оружием против депрессии — даже с легкими весами. Ученые выяснили, что у молодых женщин с повышенной тревожностью симптомы заметно уменьшаются уже через восемь недель. Об этом сообщает Journal of Affective Disorders (JAD).

В исследовании, опубликованном в Journal of Affective Disorders, участвовали 55 женщин от 18 до 40 лет с признаками генерализованной тревоги. Их разделили на две группы: одна тренировалась с нагрузкой 70–80% от максимума, другая — с легкими весами (около 20%). Через два месяца симптомы депрессии снизились в обеих группах, причем эффект сохранился и спустя месяц после окончания занятий. Интенсивные тренировки дали чуть более выраженный результат, но статистически разница оказалась незначительной. Это значит, что для улучшения эмоционального состояния не обязательно тягать тяжести — достаточно регулярных занятий с небольшим весом. Однако ученые предупреждают: выборка была небольшой, участвовали только молодые женщины с тревожностью, так что переносить выводы на всех людей с депрессией пока рано.

Ранее стало известно, что ученые нашли бесплатный способ облегчить депрессию без таблеток.