«Сменила фамилию в закрытом аккаунте»: Полина Диброва спровоцировала слухи о тайном замужестве с Товстиком

37-летняя Полина Диброва спровоцировала слухи о тайном замужестве с 51-летним бизнесменом Романом Товстиком — своим возлюбленным, к которому она со скандалом ушла от 66-летнего телеведущего Дмитрия Дибова, сообщил Spletnik со ссылкой на телеграм-канал «Светский хроник».

По информации источника, Диброва сменила фамилию на Товстик в своем закрытом аккаунте в соцсетях. При этом на публичной странице у нее остается прежняя фамилия.

Напомним, что развод Дибровых после 16 лет брака перерос в громкий медийный скандал из-за ухода Полины к близкому другу семьи — миллионеру Товстику. Полина и Роман тесно дружили семьями, причем Полина даже стала крестной матерью для одного из сыновей бизнесмена.

Одновременно с уходом Полины Роман оставил свою жену Елену, которая родила от него шестерых детей. Товстики до сих пор судятся по поводу опеки и выплаты алиментов.

Елена прямо обвиняет Диброву в разрушении своей семьи. Адвокат Романа утверждает, что экс-супруга сознательно настраивает детей против отца. В ответ на публичные нападки Полина подала иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации, требуя взыскать с Елены ₽5 млн за публичную клевету.

Ранее Полина Диброва призналась, что тяжело переживет разрыв с Романом Товстиком.