Долина раскрыла, сколько раз Москва отказывала ей в прописке

Народная артистка России Лариса Долина раскрыла, что в советские годы шесть лет не могла получить прописку в Москве — столица отказывала ей раз за разом, пока она не купила собственное жилье. Об этом сообщает РИА Новости.

Даже звезды советской эстрады не могли обойти бюрократические преграды. Долина рассказала, что в советское время она шесть раз подавала документы на прописку в Москве и каждый раз получала отказ. Певица вспоминает, что упорно давила на чиновников, но система не сдавалась. Только когда она купила собственное жилье в столице, вопрос с регистрацией наконец сдвинулся с мертвой точки.

Артистка пояснила, что в те годы для получения московской квартиры нужно было сдать свою недвижимость в другом городе. У Долины была квартира в Одессе, но там остались жить ее родители. Избавиться от нее она не могла, а значит, и на столичную жилплощадь претендовать не могла. Так что покупка собственного жилья стала единственным выходом.

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