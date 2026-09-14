Врач назвал неожиданное упражнение для профилактики деменции

Нейропсихолог Дэвид Гонсалес предложил правшам начать есть левой рукой — не ради эпатажа, а для тренировки мозга и профилактики деменции. Об этом сообщает HuffPost.

Гонсалес в беседе с HuffPost признал: волшебной таблетки от деменции не существует, но освоение любого нового навыка заставляет мозг работать активнее. Пока задача кажется непривычной, она тренирует нейронные связи. Как только человек уверенно научится орудовать левой рукой за обедом, эффект сойдет на нет — мозг адаптируется, и занятие перестанет быть вызовом.

Поэтому более устойчивую пользу для когнитивного здоровья приносят иностранные языки, игра на музыкальных инструментах, новое хобби или углубление в уже знакомую сферу. Главное — подбирать нагрузку так, чтобы она требовала усилий, но не вызывала раздражения. Слишком простая задача не даст результата, а слишком сложная заставит бросить.

Однако, подчеркнул нейропсихолог, никакие умственные упражнения не заменят базовых принципов здорового образа жизни. Движение, ежедневная физическая активность, отказ от вредных привычек, полноценный сон и сбалансированное питание остаются главными способами защитить мозг от возрастных изменений. Так что есть левой рукой можно, но лучше вприкуску с прогулкой и здоровым ужином.

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