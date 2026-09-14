Обнаглевший лжемэр начал угрожать жителям российского города
VSE42.RU: жители кузбасского города получили угрозы с аккаунта мэра
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]
Глава Мысков Евгений Тимофеев сообщил о взломе своего аккаунта в социальной сети MAX. От его имени жителям региона могут приходить сообщения с просьбами и угрозами. Об этом градоначальник предупредил в своих соцсетях, пишет VSE42.RU.
Тимофеев написал, что сейчас от его имени могут идти послания с просьбами и угрозами, и попросил не реагировать на подозрительные сообщения. Он призвал предупредить близких — особенно старшее поколение и детей. Глава города также попросил кузбассовцев быть предельно бдительными и беречь свои данные.
Взломы аккаунтов в Кузбассе — не редкость. По данным областной прокуратуры, за одну неделю жертвами дистанционных мошенников стал 21 житель региона. Они потеряли почти ₽10 млн.
Мошенники придумывают и новые схемы: обманывают при аренде жилья, создают фейковые интернет-магазины и копируют сайты известных магазинов. Специалисты советуют проверять все лично и не переводить деньги незнакомцам.
Ранее сообщалось, что москвичка стала одновременно жертвой и соучастницей мошенничества.