Обнаглевший лжемэр начал угрожать жителям российского города

Глава Мысков Евгений Тимофеев сообщил о взломе своего аккаунта в социальной сети MAX. От его имени жителям региона могут приходить сообщения с просьбами и угрозами. Об этом градоначальник предупредил в своих соцсетях, пишет VSE42.RU .

Тимофеев написал, что сейчас от его имени могут идти послания с просьбами и угрозами, и попросил не реагировать на подозрительные сообщения. Он призвал предупредить близких — особенно старшее поколение и детей. Глава города также попросил кузбассовцев быть предельно бдительными и беречь свои данные.

Взломы аккаунтов в Кузбассе — не редкость. По данным областной прокуратуры, за одну неделю жертвами дистанционных мошенников стал 21 житель региона. Они потеряли почти ₽10 млн.

Мошенники придумывают и новые схемы: обманывают при аренде жилья, создают фейковые интернет-магазины и копируют сайты известных магазинов. Специалисты советуют проверять все лично и не переводить деньги незнакомцам.

Ранее сообщалось, что москвичка стала одновременно жертвой и соучастницей мошенничества.