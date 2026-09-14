Горячим или остывшим? Польза картофеля оказалась скрыта в правильной температуре

Остывший картофель полезнее горячего. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на тг-канал врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова, который объяснил, в чем разница этой пользы.

Секрет заключается в изменении структуры крахмала. Как поянил врач, при термической обработке он набухает, а после охлаждения превращается в особый резистентный тип углеводов. В отличие от обычного крахмала, который быстро расщепляется, повышает уровень сахара и дает 4 ккал на грамм, его устойчивая форма содержит всего 1,5 ккал на грамм и работает как эффективный пребиотик.

Попадая в толстый кишечник, устойчивый крахмал питает полезные бактерии. Они выбатывают бутират — соединение, которое восстанавливает слизистую оболочку и снижает системное воспаление. При этом повторный разогрев полностью разрушает полезную кристаллическую структуру, поэтому продукт лучше использовать в холодных блюдах, например в салатах.

Аналогичный эффект наблюдается и в других продуктах: зеленых бананах (около 4,5 г на плод), бобовых (2–5 г на 100 г), овсянке (около 3,6 г на 100 г), а также в охлажденном рисе и макаронах al dente.

Для получения оздоровительного эффекта гастроэнтеролог рекомендует употреблять 20–30 г резистентного крахмала в день, что эквивалентно 2–3 остывшим картофелинам. Превышать норму в 45 г не стоит, чтобы не спровоцировать повышенное газообразование и вздутие живота.