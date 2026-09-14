Водители фур нагло признаются в этом после ДТП: автоюрист потребовал ужесточить наказание

Водители грузовиков позволяют себе пользоваться телефонами прямо во время движения, а иногда даже признаются в этом после ДТП. Такое поведение особенно опасно из-за массы и габаритов фур, которые значительно сложнее остановить в экстренной ситуации. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов, выступивший за ужесточение наказания за пользование телефонами за рулем.

По словам эксперта, в его практике водители грузовиков после аварий открыто говорят, что в момент ДТП сидели в телефоне.

«Каждый второй, кто обращается к нам за экспертизой, говорит, что водители грузовиков настолько уже обнаглели, что в открытую говорят при ДТП: да, пользовался телефоном», — заявил автоюрист.

Сам юрист рассказал, что неоднократно видел опасное поведение водителей на дороге. В частности, он наблюдал, как водитель грузовика продолжал что-то печатать в телефоне во время движения, несмотря на дорожную обстановку.

«Он летит, там машина стоит, что-то вытекло, и как аварии не произошло — я не знаю. Он просто нагло сидит в телефоне и пишет там что-то», — возмутился эксперт.

Славнов считает, что действующих мер недостаточно и наказание за использование телефона во время движения необходимо ужесточать. Отдельное внимание, по его мнению, стоит уделить именно водителям грузового транспорта. Кроме того, автоюрист выступил за более широкое применение камер, способных автоматически фиксировать использование смартфона водителем. По его мнению, риск столкновения можно было бы снизить, если автомобилисты понимали, что отвлечение на телефон неизбежно приведет к наказанию. Эксперт предложил вообще относиться к смартфону за рулем по принципу, который уже применяется в некоторых других сферах: если телефон мешает безопасности, его следует полностью убрать из процесса.

«Надо повышать штрафы за пользование телефоном за рулем. Это не игрушка, это повышенный источник опасности. Вот как в школах с первого сентября телефоны запрещают, так же и здесь — за рулем, для взрослых, телефоны необходимо запретить», — заявил Славнов.

Особенно критичной такая мера, по мнению Славнова, может быть для водителей тяжелых грузовиков: несколько секунд, потраченных на сообщение или просмотр экрана, могут оказаться достаточными для того, чтобы многотонная машина потеряла контроль над ситуацией на дороге.

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