Уполномоченный по правам человека в Подмосковье встретилась с членами Молодежного совета

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела встречу со своим Молодежным советом. Мероприятие прошло на базе фабрики «Красный Октябрь».

В рамках встречи омбудсмен региона поблагодарила молодежь за инициативы. Она напомнила, что проекты «Цифровнук» и «СлогПобеды» были отмечены на федеральном уровне.

«Мы поговорили с ребятами о специфике правозащитной деятельности, профессиональных принципах, сложных ситуациях из практики. Ребята задавали серьезные и вдумчивые вопросы, и для меня было важно поделиться с ними опытом и конкретными примерами из практики. Такие встречи позволяют лучше понимать друг друга и задают хороший импульс для дальнейшей совместной работы», — сказала Фаевская.

Она отдельно выразила благодарность Екатерине Мокроусовой, Владимиру Рожку, Павлу Губину и Екатерине Родине за активность и инициативность.

После беседы прошли мастер-класс по изготовлению шоколадных конфет и экскурсия.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников МФЦ с их профессиональным праздником.