В Подмосковье с начала года газом обеспечили 43 тысячи жителей

Сорок три тысячи жителей Подмосковья были обеспечены газом с начала этого года, передает Министерство энергетики Московской области. Работы провели специалисты компании «Мособлгаз».

В целом за этот год в регионе было построено свыше 600 километров новых газопроводов. Последний в уходящем году пуск газа состоялся в доме многодетной семьи Томских в Орехово-Зуево.

По словам гендиректора «Мособлгаза» Игоря Баранова, программа соцгазификации на 2024 год полностью выполнена. Губернаторская программа газификации была перевыполнена — в ее рамках газифицировали 77 населенных пунктов из 70 запланированных.