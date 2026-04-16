В Подмосковье с начала года к централизованному газоснабжению подключили более 5 тыс. домов

В Подмосковье с начала 2026 года к централизованному газоснабжению подключили более 5 тыс. домов. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

В числе этих домов — 3,7 тыс. объектов, которые были газифицированы в рамках программы социальной газификации. По реализации этого проекта лидерами стали Истра, Домодедово и Раменское.

«В рамках президентского проекта до конца 2026 года Мособлгаз подключит 32 тыс. жителей Московской области», - отметил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.

В настоящее время газопроводы строятся более чем в 80 населенных пунктах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в этом году модернизируют 135 котельных и 361 км теплосетей.