В Подмосковье с начала года к централизованному газоснабжению подключили более 5 тыс. домов
Фото: [Мособлгаз]
В Подмосковье с начала 2026 года к централизованному газоснабжению подключили более 5 тыс. домов. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.
В числе этих домов — 3,7 тыс. объектов, которые были газифицированы в рамках программы социальной газификации. По реализации этого проекта лидерами стали Истра, Домодедово и Раменское.
«В рамках президентского проекта до конца 2026 года Мособлгаз подключит 32 тыс. жителей Московской области», - отметил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.
В настоящее время газопроводы строятся более чем в 80 населенных пунктах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в этом году модернизируют 135 котельных и 361 км теплосетей.