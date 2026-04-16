Почти 50 миллионов галактик на одной карте: ученые создали крупнейшую 3D-модель Вселенной

Шотландские ученые представили крупнейшую трехмерную карту Вселенной, включающую 47 миллионов галактик и квазаров, пишет Daily Star. Проект реализован с помощью инструмента DESI при участии исследователей из Университета Сент-Эндрюс и десятков научных центров по всему миру.

Карта создавалась в течение пяти лет на базе телескопа Mayall в США и превзошла первоначальные цели — вместо 34 миллионов объектов ученые зафиксировали значительно больше. В проект также вошли данные о 20 миллионах звезд.

«Каждая галактика рассказывает свою уникальную историю», — отметила профессор астрономии Рита Тожейро. По ее словам, новая карта позволяет проследить, как формируются и развиваются галактики.

Главная цель исследования — лучше понять природу темной энергии и темной материи, которые, как считается, составляют большую часть Вселенной, но до сих пор не обнаружены напрямую.

«Уровень детализации невероятен. На текущий момент — это крупнейший проект подобного характера, но предстоит еще немало открытий, прежде чем мы получим интересующие нас ответы», — подчеркнула ученая, добавив, что анализ данных займет еще годы.