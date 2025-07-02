В Подмосковье с начала года на диспансеризацию доставили более 12 тыс. пенсионеров из сельской местности
Свыше 12 тыс. пенсионеров Подмосковья доставили из сел на диспансеризацию
Фото: [Министерство социального развития МО]
В Подмосковье с начала текущего года на диспансеризацию были доставлены свыше 12 тыс. пенсионеров, которые проживают в сельской местности. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.
В регионе реализуется проект, в рамках которого жителей в возрасте от 65 лет доставляют на медосмотры и скрининги из сельских населенных пунктов и удаленных городов.
Для транспортировки используются специализированные автомобили социальных центров, которые оснащены подъемным устройством. Также в случае необходимости предоставляется кресло-коляска.
Кроме того, сотрудники социальных центров помогают пенсионерам в медучреждениях — сопровождают их, обеспечивая комфорт и безопасность.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность создания доступной среды в регионе.