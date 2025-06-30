Губернатор Подмосковья: важно обеспечить доступную среду для всех, кто в ней нуждается

Губернатор рассказал, что большой запрос на доступную среду был отмечен во время общения с бойцами СВО. Это касается и доступа в социальные учреждения, и удобства пользования транспортом, и обустройства общественных территорий.

«Но доступная среда также касается и малыша, который катается на самокате, и мамы, которая везет ребенка в коляске, и велосипедиста, который едет по делам. Она начинается с удобных тротуаров на улицах и заканчивается пандусами в школах или поликлиниках. Сегодня это наши стандарты. Важно, чтобы все люди чувствовали себя комфортно, могли свободно передвигаться, отдыхать, получать социальные услуги», — подчеркнул губернатор.

В области проживают около 11 тыс. инвалидов-колясочников, 145 тыс. мам с детскими колясками, 258 тыс. человек в возрасте от 80 лет, а также порядка 900 тыс. тех, кто регулярно катается на велосипедах и самокатах.

Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин отметил, что с каждым ветераном СВО с инвалидностью провели встречу. Специалисты соцзащиты прошли с ними по маршрутам и учли все замечания на предмет обеспечения доступной среды. Уже более 60 объектов адаптированы под их нужды, в ближайшее время планируется адаптировать еще более 100.

Также был улучшен сервис в «Доброделе», где можно оставить свои замечания по созданию доступной среды. Теперь на карте можно указать объект и сразу указать проблему.

В Подмосковье новые больницы и поликлиники строят по региональному стандарту. Он учитывает потребности маломобильных категорий жителей. За три года ввели после обновления 49 объектов.

На общественных территориях и в парках создают безбарьерные улицы, доступные входные зоны, места отдыха, бульвары с элементами доступной среды. Был разработан соответствующий стандарт. Активная работа ведется и во дворах. С 2022 года благоустроили 3,5 тыс. пешеходных коммуникаций и дворовых территорий. План на этот год — более 1,1 тыс.

Ведется и комплексная работа по обеспечению доступной среды на объектах дорожной инфраструктуры. В этом году построят 162 км новых тротуаров, адаптированных для маломобильных граждан, обеспечат мягкие сопряжения для удобства граждан на 21 км существующих тротуаров. Более 1 тыс. светофоров уже оснащены кнопкой вызова для удобного перехода, а более 300 — звуковым сигналом. На парковках не менее 10% машиномест выделены для людей с инвалидностью. Стоянка для них бесплатна. Также 90% автобусов «Мострансавто» адаптированы для маломобильных граждан.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие новые пешеходные переходы строятся в регионе на железнодорожных станциях.