В Подмосковье с начала года обеспечили жильем еще более 120 детей-сирот

С начала 2025 года жилье в Подмосковье получили более 120 детей-сирот, регион находится в числе лидеров по этому показателю в России. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«В этом году 913 детей-сирот станут обладателями собственного жилья, из них 90% ребят купят квартиру по сертификату. Отмечу, что с этого года сертификаты мы сделали полностью электронными», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве напомнили, что дети-сироты после 18 лет могут получить квартиру от администрации по месту прописки или самостоятельно купить ее с использованием жилищного сертификата. Последний способ позволяет им сразу оформить жилье в собственность и выбрать жилье в любом городе Подмосковья. На эти цели в бюджете предусмотрено более 4,4 млрд рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.