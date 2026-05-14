В Подмосковье с начала года около 125 тыс. человек выбрали льготные лекарства вместо денежной компенсации

В Подмосковье с начала 2026 года около 125 тыс. человек выбрали льготные лекарства вместо денежной компенсации. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Как отметили в ведомстве, сейчас размер ежемесячной компенсации за отказ от лекарственного обеспечения составляет около 1,4 тыс. рублей. Эта сумма не всегда покрывает реальные расходы.

«Например, житель Подмосковья с диагностированным заболеванием ежемесячно бесплатно получает необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия в среднем на 12,7 тыс. рублей, что практически в 10 раз превышает сумму компенсации. При онкологических заболеваниях стоимость льготного обеспечения еще больше», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

