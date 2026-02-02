В Подмосковье с начала года по заявкам жителей привели в порядок более 1,5 тыс. подъездов
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье с начала 2026 года по заявкам жителей привели в порядок более 1,5 тыс. подъездов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
За чистоту в подъездах отвечают управляющие организации. Они должны обеспечивать влажное подметание лестничных площадок и маршей, мытье полов в лифтах, поддержание чистоты у мусоропроводов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилфонда в регионе. Он отметил, что в прошлом году в области переселили более 11 тыс. жителей из 45 округов.