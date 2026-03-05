В Подмосковье с начала года порталом «Стань мамой» воспользовались более 20 тыс. человек

Более 20 тыс. человек воспользовались порталом «Стань мамой» в Подмосковье с начала 2026 года. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На сайте представлена полная информация о системе родовспоможения региона. Также там можно записаться на роды в областные медучреждения.

Самыми востребованными материалами на портале стали статьи о денежных выплатах, партнерских родах путем кесарева сечения и индивидуальном сопровождении беременности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что уровень детской смертности в областных стационарах снизился на 20%.