В Подмосковье с начала года построили и реконструировали 68 трансформаторных подстанций

В регионе с января были построены и реконструированы 68 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, сообщили в Министерстве энергетики Московской области. Работы провели в рамках программы повышения надежности электроснабжения жителей.

До конца этого года в области отремонтируют оборудование еще на четырнадцати объектах в семи муниципалитетах.

В этом году программа реализуется в 33 муниципалитетах, охватывает 381 объект и включает в себя замену 97 километров проводов и кабеля. Работы провели на 341 объекте. Таким образом, программа реализована уже на 94%.