В Подмосковье с начала года предотвратили незаконный сброс более 2,1 тыс. кубометров строительного мусора

В Подмосковье с начала 2025 года предотвратили незаконный сброс более 2,1 тыс. кубометров строительного мусора. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С января в регионе было проведено 45 экологических рейдов. В результате были привлечены к ответственности 100 нарушителей. Общая сумма наложенных штрафов составила 300 тыс. руб. Кроме того, 18 грузовиков поместили на штрафстоянку.

Для сравнения, в 2024 году в области провели 46 рейдов. По их итогам был предотвращен сброс 3,2 тыс. кубометров строительного мусора.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги работы за уходящий год и обозначил планы по развитию области в 2026-м и последующих годах.