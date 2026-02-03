В Подмосковье с начала года привели в порядок лифты более 100 многоквартирных домов

В Подмосковье с начала 2026 года привели в порядок лифты более 100 многоквартирных домов. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Уборку лифтов провели по обращениям жителей. Подать заявку можно на линию Единой диспетчерской службы.

В рамках уборки в лифтовых кабинах моют полы и стены, двери и зеркала. Также устраняют вандальные надписи и рекламные материалы.

