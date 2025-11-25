В Подмосковье с начала года профилактические медосмотры прошли более 1,2 млн детей

В Подмосковье с начала 2025 года профилактические медицинские осмотры прошли более 1,2 млн детей. Это почти на 72 тыс. человек больше, чем годом ранее, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Ребенок может пройти профосмотр в поликлинике по месту прикрепления или в образовательном учреждении — для этого в детские сады и школы приезжают бригады врачей.

Благодаря проведению профилактических осмотров врачи могут определить группу здоровья ребенка, выявить патологии и своевременно начать курс лечения.

Результаты пройденного медосмотра загружаются в личный кабинет в течение 45 дней. Если у ребенка выявлена патология, его направляют на углубленное обследование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность регулярного прохождения диспансеризации.