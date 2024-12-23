В Подмосковье с начала года произвели 40 миллионов перепелиных яиц

В Подмосковье с января 2024 года было произведено 40 миллионов перепелиных яиц. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Объемы производства указанной продукции в регионе активно растут. Так, показатель за уходящий год на 5,3 миллиона превышает результат за прошлый.

В общей сложности в регионе насчитывается 250 тысяч перепелов. В числе наиболее крупных предприятий, выпускающих перепелиные яйца, — ООО «Шепиловская птицефабрика» в Серпухове и ООО «Генофонд» в Сергиевом Посаде.