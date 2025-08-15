В Подмосковье с начала года провели 29 рейдов по борьбе с незаконной перевозкой мусора

В Главном управлении региональной безопасности Московской области подвели промежуточные итоги работы по борьбе с незаконными свалками и нелегальной перевозкой мусора.

Ведомство регулярно организует рейды совместно с Министерством экологии и природопользования Московской области, Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, ГУ МВД России по Московской области.

Всего с января в регионе провели 29 рейдов в 14 округах. В результате выявили 101 нарушителя. В числе нарушителей 24 иностранца. Нарушителей оштрафовали более чем на 500 тыс. руб. Также было изъято семь машин, используемых для перевозки мусора.

Ведомство организовало проведение мероприятий по выявлению «серых возчиков», которые работают в сфере обращения с ТКО без лицензий и незаконно сбрасывают крупногабаритные отходы в неположенных местах. С начала года в области провели более 2,1 тыс. мероприятий. Было выявлено свыше 1,5 тыс. нарушений, составлено 86 протоколов. На штрафстоянку переместили 26 автомобилей.

Ранее в Прокуратуре Подмосковья рассказали о вынесении приговора четверым мужчинам, которые в Жуковском занимались утилизацией отходов без лицензии.