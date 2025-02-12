В Подмосковье с начала года проверили исправность более 180 тыс. газовых плит

В Подмосковье с начала 2025 года проверили исправность более 180 тыс. газовых плит. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Техническое обслуживание газового оборудования в жилых домах региона проводят сотрудники АО «Мособлгаз». В случае наличия неисправностей они устраняют угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшему использованию оборудования.

В Подмосковье газовые плиты установлены в более чем 2 млн квартир. В целях безопасности менять такие плиты рекомендуется раз в 10-12 лет.