В Подмосковье с начала года родилось почти 130 двоен и одна тройня

«Для ведения беременности и проведения родов в регионе созданы все необходимые условия: в родовспомогательных учреждениях работают высококвалифицированные специалисты, медицинские организации оснащены современным оборудованием», – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, им также доступны телемедицинские консультации, центры грудного вскармливания, обучение в школах будущих родителей. В Подмосковье реализуют трехуровневую систему родовспоможения. Она включает в себя шесть перинатальных центров и областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии. Роженицам доступны различные виды родов, в том числе мягкие, вертикальные, партнерские, а также в сопровождении доулы.

Узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

