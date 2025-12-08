В Подмосковье с начала года снизилось потребление алкоголя
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье с начала 2025 года снизилось потребление алкоголя. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Благодаря комплексной работе, с начала года потребление алкоголя в регионе снизилось с 9,33 до 7,58 л на душу населения, что составляет 18%», — сообщил врач.
Добиться этого результата удалось благодаря проведению различных профилактических мероприятий и оказанию анонимной наркологической помощи.
В регионе действует анонимный телефон доверия клинического наркодиспансера. Его номер: 8 (915) 101-22-69. Звонки принимают круглосуточно.
