В Подмосковье с начала года в рамках соцгазификации подключили к газу 10 тыс. домовладений

В Подмосковье с начала текущего года в рамках программы соцгазификации подключили к газу 10 тыс. домовладений. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Юбилейное подключение провели в селе Мишутино Сергиева Посада, отметили в ведомстве.

Сейчас работы в рамках программы продолжаются в 53 населенных пунктах. До конца года планируется газифицировать еще 12 тыс. домовладений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в области газифицируют 70 СНТ.