Андрей Воробьев: 70 СНТ газифицируют в Подмосковье в 2025 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по газификации домов в Подмосковье. Он отметил, что в этом году к газу подключат первые 70 СНТ.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тыс. жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей», - отметил Воробьев.

Он напомнил, что программа газификации стала распространяться и на садовые товарищества.

«К 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 тыс. садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», - сказал губернатор.

С начала 2025 года по президентской программе к газу подключили уже около 3 тыс. домовладений. Для этого построили 12 км новых газопроводов. Сейчас работы продолжаются в 93 населенных пунктах. В общей сложности в этом году планируется обеспечить газом более 18 тыс. домов и более 9,1 тыс. строений, расположенных в 70 СНТ. В течение пяти лет газ придет в 956 подмосковных СНТ, это около 64 тыс. домовладений.

В губернаторскую программу «Новая газификация» в этом году включили 70 населенных пунктов, где проживают 9,3 тыс. человек. «Мособлгаз» планирует провести 300 км новых сетей. В этом году внутрипоселковые газопроводы построили на семи территориях. Строительство продолжается в 41 населенном пункте. До конца 2030 года по губернаторской программе построят более 7 тыс. км газопроводов, что позволит подключить к газу более 1,4 тыс. населенных пунктов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе по модернизации сетей водоснабжения.