В Подмосковье с начала года вакцинировали около 1,8 млн сельскохозяйственных животных и птиц. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Весной иммунитет животных ослабевает после зимнего сезона, а пробуждение насекомых повышает риск распространения заболеваний. Чтобы этого не допустить, ветеринарные врачи проводят комплекс плановых противоэпизоотических мероприятий перед выводом скота на пастбища», — отметили в ведомстве.

К примеру, в Талдоме провели вакцинацию в ООО «Золотой колосок». Здесь у 910 животных взяли пробы крови для анализа на бруцеллез. Также провели аллергические тесты на туберкулез, обследовав 867 животных. От сибирской язвы привили 260 животных, от лептоспироза — 501.

